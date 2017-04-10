Задай вопрос Валерию Карпину!

В ближайшие дни гостем редакции «Чемпионата» станет главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин. У читателей «Чемпионата» есть возможность задать вопрос бывшему главному тренеру «Спартака», с июля 2016 года работающему экспертом на спортивном канале «Матч ТВ», а с февраля этого года являющемуся генеральным менеджером футбольного реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?» и возглавляющему редакцию футбольных трансляций.
Вы можете присылать свои вопросы на электронный адрес askchampionat@rambler.ru.