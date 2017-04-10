КДК: «Зенит» не нарушил правило о лимите на легионеров в матче с «Анжи»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что «Зенит» не нарушил правило о лимите на легионеров в матче 22-го тура РФПЛ с «Анжи» (1:1). На 50-й минуте встречи был удалён бельгийский защитник «Зенита» Николас Ломбертс. На 85-й минуте российского защитника Ибрагима Цаллагова заменили на словацкого полузащитника Роберта Мака.
«Есть пункт 5.10 регламента чемпионата России, который гласит, что «в составе команды на поле одновременно могут находиться не более шести легионеров». Когда удалили Ломбертса, на поле осталось пять легионеров «Зенита». Потом поменяли Цаллагова на Мака, и на поле стало шесть легионеров. Правила не были нарушены», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.