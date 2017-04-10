Гаджиев: если Пискарёв говорит, что «Анжи» продал матчи, возможно, так и было

Наставник «Амкара» Гаджи Гаджиев, в прошлом возглавлявший «Анжи», прокомментировал слова о договорных матчах бывшего тренера махачкалинской команды Александра Пискарёва, работавшего в штабе Гаджиева в сезоне-2003, когда дагестанский клуб выступал в первом дивизионе.
Ранее Пискарёв в интервью Sports.ru сказал следующее: «Гаджиев вдруг заболел, а предстоял выезд на две игры. Мне сказали: «Как помощник, ты должен везти команду старшим тренером. Только ты». Мы проиграли два матча, и меня убрали из команды. А потом директор клуба везёт меня в аэропорт и говорит: «Михалыч, тебя развели, как последнего… Эти две игры проданы».
«Если он так говорит, у него есть информация. Возможно, так и было. Ничего не могу сказать, потому что у меня были серьёзные проблемы со здоровьем. Мы выиграли у Читы 3:1, и на следующий день я вышел на тренировку резерва, где почувствовал себя плохо.
Доктор вызвал скорую, и меня тут же госпитализировали. Я пролежал под капельницей пять часов и в итоге отсутствовал в команде месяца три. В газетах написали, что у меня якобы инфаркт. Сейчас чувствую себя гораздо лучше, чем 14 лет назад», — цитирует Гаджиева „Спорт-экспресс“.
Гаджиев был госпитализирован на следующий день после победы над читинским «Локомотивом» (3:1). В следующем туре махачкалинцы дома сыграли вничью со „СКА-Хабаровск“ (1:1), а в двух последующих матчах в гостях уступили липецкому «Металлургу» (1:2) и «Факелу» (1:3).