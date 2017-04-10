Петраков: радует, что футболисты «Томи» переживают за город и болельщиков

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков похвалил футболистов команды после матча 22-го тура РФПЛ с «Рубином». Встреча завершилась ничьей — 2:2.
«Всё-таки достаточно тяжёлая игра. Отдельными моментами мы смотрелись неплохо. Я очень рад, что, когда момент в матче был тяжёлый, мы начали проигрывать 2:1, они не остановились, не опустили головы, продолжали искать моменты у чужих ворот и нашли, и забили… Есть у них душа, сердце, переживают за команду, за город, за болельщиков — это очень радует», — приводит слова Петракова «РИА Томск».