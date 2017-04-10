«Спартак» — «Зенит»: при входе на гостевой сектор проверят удостоверения фанатов

Перед началом матча «Спартак» — «Зенит» в 23-м туре РФПЛ при входе на гостевой сектор «Открытие Арены» будет производиться проверка удостоверений личности болельщиков сине-бело-голубых и соответствия фамилии, на которую приобретался билет.
«В случае если по билету на матч пойдёт другой болельщик, необходимо в срок не позднее 18:00 мск пятницы, 14 апреля, сообщить о замене владельца (указать данные того, на чье имя был куплен билет, и данные того, кто пойдёт на матч) по адресу электронной почты safety@fc-zenit.ru. «Зенит» оставляет за собой право не допустить на гостевую трибуну болельщиков, не имеющих удостоверений личности и не сообщивших о замене владельца», — сообщается на официальном сайте питерской команды.
Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт в воскресенье, 16 апреля, и начнётся в 20:00 мск.