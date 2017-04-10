Вернблум: в ЦСКА я хуже всех бью по воротам, мне повезло

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился впечатлениями от матча 22-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:1) и рассказал о своём голе с дальней дистанции. Швед отличился на 76-й минуте и спас команду от поражения.
«Могу сказать, что в нашей команде я хуже всех бью по воротам! Повезло, забил хороший гол. Но мы должны понять, что надо бить по воротам как можно чаще и из любых позиций. Когда соперник стоит, сгрудившись у своей штрафной площади, трудно играть в короткий пас. Необходимо по возможности наносить удары, тем более у нас великолепные исполнители.
Отчасти нам не повезло. С одной стороны, когда играешь с такими сильными соперниками, необходимо использовать те шансы, которые предоставляются. В первом тайме было много моментов, необходимо было забивать и вести в счёте. С другой стороны, мы смогли отыграться и спасти матч. Но необходимо реализовывать свои моменты. Пропущенный гол — это скорее не их заслуга, а наша собственная вина. Но когда играешь 90 минут на пределе, сложно постоянно держать концентрацию, однажды ошибка случится. Но до того играли превосходно.
Надо сосредотачиваться на каждом следующем матче. Сейчас нас ждёт «Ростов», мы должны полностью посвятить себя этой игре и биться за победу. Не должно волновать, что происходит в других командах. Надо решать свои задачи. У нас большой опыт, мы будем бороться до конца и не опустим руки», — сказал Вернблум в интервью клубной пресс-службе.
Видео гола Вернблума можно посмотреть на странице «Краснодара» на YouTube.