«Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по Янузаю

«Манчестер Юнайтед» грядущим летом готов выслушать предложения о трансфере полузащитника Аднана Янузая.
Бельгийский футболист в этом сезоне не впечатлил тренерский штаб «красных дьяволов» в аренде в «Сандерленде», поэтому манчестерский клуб готов продать хавбека. Янузаем в разной степени интересуются «Лион» «Марсель», «Монако», «ПСЖ», «Рома», «Наполи», «Ювентус», «Милан» и «Интер», информирует The Telegraph.
В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник отыграл 21 матч в чемпионате Англии и сделал 3 результативных передачи.