Геррейро: не уверен, что «Боруссия» — фаворит в противостоянии с «Монако»

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэль Геррейро поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако». Встреча состоится 11 апреля в Германии.
«Мы играем против команды, у которой на данный момент дела идут очень хорошо. Встречаются две похожие команды. Я не уверен, что мы являемся фаворитами. На нашем стадионе царит неповторимая атмосфера. Болельщики оказывают серьёзное давление на гостей, и нам это приносит большую пользу. Это правда, что у нас есть некоторые проблемы в выездных поединках, но дома мы показываем хорошие результаты. Несколько игроков восстановились после травм, и им ещё будет нужно время, чтобы выйти на свой обычный уровень», — цитирует Геррейро пресс-служба УЕФА.