«Урал» обыграл «Оренбург» и поднялся на 11-е место в РФПЛ

«Урал» одержал победу над «Оренбургом» в домашнем матче 22-го тура РФПЛ — 2:0.
Счёт в этой встрече на 26-й минуте открыл полузащитник «Урала» Владимир Ильин, который продлил свою голевую серию до четырёх игр подряд, включая поединки в Кубке России. В концовке хозяева забили ещё один мяч усилиями Чисамбы Лунгу.
Благодаря этому успеху «Урал» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. «Оренбург» остался на 15-й строчке с 16 очками в копилке. Оренбуржцы открывают зону прямого вылета в ФНЛ, а «Крылья Советов» опережают их на 1 балл.