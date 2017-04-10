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«Урал» обыграл «Оренбург» и поднялся на 11-е место в РФПЛ

10 апреля 2017, понедельник. 19:19. Футбол
«Урал» одержал победу над «Оренбургом» в домашнем матче 22-го тура РФПЛ — 2:0.

Счёт в этой встрече на 26-й минуте открыл полузащитник «Урала» Владимир Ильин, который продлил свою голевую серию до четырёх игр подряд, включая поединки в Кубке России. В концовке хозяева забили ещё один мяч усилиями Чисамбы Лунгу.

Благодаря этому успеху «Урал» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. «Оренбург» остался на 15-й строчке с 16 очками в копилке. Оренбуржцы открывают зону прямого вылета в ФНЛ, а «Крылья Советов» опережают их на 1 балл.
Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
10 апреля 2017, понедельник. 17:30 МСК
Урал
Екатеринбург
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 – Ильин – 26, 2:0 – Лунгу – 90
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Оренбург ФК Урал
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