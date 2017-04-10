Маскерано: «Ювентус» изменился за два года, и в футболе нет понятия «реванш»

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано ответил на вопрос о том, не опасается ли его команда «Ювентус» в 1/4 финала Лиги чемпионов в связи с дополнительной мотивацией туринцев взять реванш. В финальном поединке Лиги чемпионов сезона-2014/15 «старая синьора» проиграла каталонцам со счётом 1:3.
«Не думаю, что в футболе существует такое понятие, как реванш. Есть новые возможности, но не реванш, ведь проигранного уже не вернешь. У „Ювентуса“ появились новые игроки с тех пор, то же самое касается нас, так что мы сосредоточены лишь на хорошей игре и положительном результате. О финале в Берлине думать не будем.
Игуаин и Дибала — два великих чемпиона. Хорошо знаю их качества, ведь я играю с ними в одной сборной. Мы должны быть очень осторожны, ведь эти двое могут решить судьбу матча своим индивидуальным мастерством. Моя роль? Не знаю, на какой позиции и буду ли вообще я играть завтра. Но большой разницы между игрой в защите и полузащите для меня нет», — приводит слова Маскерано пресс-служба УЕФА.