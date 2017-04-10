Бутенко: встреча Мутко с судьями — проявление особого доверия к их работе

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко рассказал, как прошло совещание президента РФС и вице-премьера РФ Виталия Мутко с судьями РФПЛ.
«Мы говорили о многих вещах, которые сегодня происходят в нашем футболе. О негативных, позитивных. Мутко показал понимание многих негативных моментов в нашем футболе и взаимоотношениях в футбольном сообществе, которое у нас достаточно широкое. Это хороший импульс для дальнейшей работы арбитров и проявление особого доверия к их работе. Это не только посыл психологического плана, но и стратегия руководителя, который беспокоится за конечный результат всего футбольного мира.
Итоги носили не глобальный, а локальный характер. Точечные обсуждения, даже не оценки. Главное, что в каждой маленькой теме по судейской деятельности была хорошая беседа. Это было не просто выступление руководителя, но и обсуждение того, как проблемы видят арбитры. Был не разбор полётов, а, наоборот, очень хорошая встреча, которая несёт в себе много позитива, доверия и веры в тех людей, которые будут работать в финальной части чемпионата России.
Виталий Мутко нашёл самое подходящее время, когда эта встреча руководителя и судей несёт в себе сближение по каким-то болевым точкам. Они всегда будут, но сегодня, на мой взгляд, судьи почувствовали, что руководитель пошёл навстречу и не ищет нехорошей причинно-следственной связи, а пытается внести в сложившуюся ситуацию уравновешенную подготовку к финальной части. Эта стратегия направлена на сближение и взаимопонимание, чтоб ребята ещё более ответственно подходили к матчам.
Должно было пройти всероссийское совещание всех судей, но сейчас этот формат несколько не проходит. Много сил отдано на финальную часть чемпионата, и всё перенесли на июнь, в том числе и подготовку к новому сезону. В апреле сборов не будет. А потом это трёхдневные сборы, они не несут в себе ничего фундаментального. Если бы они проходили вместе с всероссийским совещанием, может, и был бы результат. Но сейчас все согласились, что не до этого», — передаёт слова Бутенко корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик.