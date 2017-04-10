М. Алонсо: «Тоттенхэм» продолжает оказывать на «Челси» давление

Защитник «Челси» Маркос Алонсо поделился впечатлениями от победы над «Борнмутом» (3:1) в матче 32-го тура чемпионата Англии. Испанский футболист забил третий гол лондонской команды, красиво пробив со штрафного удара.
«Я очень счастлив. Я не выискивал самого низкорослого игрока в стенке, но мне повезло, что всё сложилось таким образом. Я был близок к тому, чтобы забить в предыдущих матчах, но теперь я рад, что наконец-то мяч оказался в сетке.
Мы сыграли настолько уверенно, потому что были очень внимательны. Сейчас очень важно продолжать играть с той же самоотдачей и стопроцентной концентрацией. В АПЛ ничто не даётся легко. Нужно выходить на матч с должной концентрацией, чтобы продолжать добиваться подобных результатов.
Мы знали, что должны побеждать, поскольку «Тоттенхэм» продолжает оказывать на нас давление. Мы постарались сделать то же самое, что и они, и полностью выложились, чтобы выиграть свои матчи. Мы подходим всё ближе и ближе, и каждый матч для нас очень важен», — цитирует Алонсо сайт «Челси».
Лидирующий в таблице АПЛ «Челси» на семь очков опережает идущий вторым «Тоттенхэм Хотспур».