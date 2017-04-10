США, Мексика и Канада подали совместную заявку на проведение ЧМ-2026

Федерации футбола США, Мексики и Канады провели в понедельник, 10 апреля, пресс-конференцию в Нью-Йорке, на которой объявили о том, что подают совместную заявку на проведение чемпионата мира 2026 года.
Как пишет Goal, США готовы принять 60 матчей чемпионата мира, Мексика и Канада — по 10. ЧМ-2026 станет первым в истории мундиалем, на котором сыграют 48 сборных и будет сыграно 80 игр.
Ранее только один чемпионат мира проводился в нескольких странах — в 2002 году мундиаль принимали Япония и Южная Корея. Но в трёх странах турнир не проходил никогда.