Карпин: Игнашевич — звезда РФПЛ, однозначно

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин назвал звездой российской Премьер-Лиги защитника ЦСКА Сергея Игнашевича, который в начале апреля стал рекордсменом по количеству сыгранных матчей в чемпионатах страны.
«Игнашевич — звезда нашего чемпионата, однозначно. Его цифры говорят сами за себя», — сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор».
Сам Игнашевич так прокомментировал достижение: «Конечно, знал о своём рекорде. Читаю прессу, слежу за этими цифрами. Завидуют ли мне в связи с рекордом? Не знаю».