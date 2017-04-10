Мутко: в ближайшее время вернёмся к вопросу поиска спортивного директора РФС

Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о «Стратегии-2030», которая была утверждена на конференции РФС, состоявшейся 8 апреля, а также сообщил, что вскоре союз вернётся к вопросу назначения нового спортивного директора РФС. Должность остаётся вакантной после ухода Николая Писарева в январе.
«Мы приняли стратегию развития российского футбола до 2030 года. Мы её завершим, отправим в министерство на утверждение. После этого мы будем менять структуру и в ближайшее время вернёмся к вопросу поиска спортивного директора», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик.