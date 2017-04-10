Дани Алвес: уверен, что в «Барселоне» скучают по мне

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес накануне первого матча против «Барселоны» (11 апреля) в 1/4 финала Лиги чемпионов выразил уверенность, что сине-гранатовые скучают по нему. Бразилец провёл в составе «Барселоны» восемь лет.
«Я уверен, что в каталонском клубе скучают по мне. Думаю, они ценили меня как профессионала, футболиста и как человека, который был хорош во всём, кто делал каждую игру уникальной. Я приносил радость в раздевалку. Я говорил с ними, и они сказали, что скучают по мне. Говорят, я уникален», — цитирует Алвеса официальный сайт ФИФА.