Лай Хун: настало время уйти из «Валенсии», никогда не забуду клуб

Президент «Валенсии» Лай Хун прокомментировала своё решение покинуть руководящий пост и уступить место Анилу Мурти по окончании сезона.
«Я изначально не планировала задерживаться в клубе надолго. Две недели назад нашим новым генеральным директором стал Матеу Алемани. Я уже говорила, что это важный шаг для клуба. Он поможет клубу своими знаниями и международным опытом. С Анилом Мурти в качестве нового президента и при поддержке Матеу Алемани, Кима Ко и Хосе Рамона Алесанко в роли спортивного директора у нас есть преемственность. Поэтому для меня настало время отойти в сторону и позволить этим людям работать на благо клуба. Мы все осознаём, что перед нами стоит важная задача — вернуть „Валенсию“ на те позиции, которые клуб заслуживает. Убеждена, что команда продолжит расти и укреплять позиции с новым руководством.
Никогда не забуду „Валенсию“. Несмотря на трудности, я всегда чувствовала поддержку внутри команды и в обществе. Огромное спасибо болельщикам, которые не всегда со мной соглашались, но были открыты для диалога. Буду скучать по игрокам, тренерам. В конце сезона вернусь в „Меритон“. Буду скучать по Валенсии и обязательно вернусь сюда в будущем. Желаю вам всего наилучшего», — приводит слова Лай Хун пресс-служба «Валенсии».