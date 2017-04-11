Фанаты «Кристал Пэлас» — Венгеру: мы хотим, чтобы ты остался

Во время матча 32-го тура чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Арсеналом» (3:0) произошло несколько любопытных событий на трибунах, сообщает The Telegraph.
Фанаты «канониров» принесли несколько традиционных плакатов, обращённых к главному тренеру команды Арсену Венгеру, с призывом уйти из клуба. В то же время болельщики «орлов» скандировали: «Венгер, мы хотим, чтобы ты остался».
Кроме того, по ходу встречи мяч попал к болельщикам «Арсенала», которые не хотели его возвращать своей же команде. Они кричали: «Вы недостойны носить эти футболки!»
«Арсенал» пропускал минимум по 3 гола в 4 гостевых матчах АПЛ подряд впервые с 1929 года. Команда впервые проигрывает „Кристал Пэлас“ под руководством Венгера.