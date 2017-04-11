Венгер отказался говорить о своём будущем

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер после матча 32-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (0:3) отказался отвечать на вопрос журналиста о своём будущем.
«Меня теперь постоянно об этом спрашивают, но я не в том настроении, чтобы обсуждать своё будущее. В первую очередь меня волнует результат матча, который разочаровал», — цитирует Венгера BBC.
В последнее время болельщики «Арсенала» регулярно протестуют против Венгера и просят клуб не продлевать контракт со специалистом. Недавно в британской прессе появилась информация о том, что тренер уже сообщил руководству «канониров» о готовности продлить трудовые отношения.