Венгер: не думаю, что игроки «Арсенала» не хотели победить

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер после матча 32-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (0:3) попытался найти причины крупного поражения команды.
«Мы проиграли слишком много единоборств и поплатились за это. Почему так произошло, сказать сложно. Мы все подготовились к этому матчу. Очень сложно найти причины этого провала после игры. Не думаю, что мои игроки не хотели победить, но мы проигрывали единоборства в решающие моменты. В таких матчах тебя за это сразу наказывают.
Понимаю разочарование болельщиков, и все мы удручены. Это поражение разочаровывает. „Кристал Пэлас“ играл остро, недавно они обыграли „Челси“, и это говорит об их уровне. Мы оказались в непростой позиции, и эта игра не помогла нам поднять голову», — приводит слова Венгера BBC.