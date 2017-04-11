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Манчини: у «Интера» есть хорошие игроки, но там творится корпоративный хаос

11 апреля 2017, вторник. 00:42. Футбол
Бывший главный тренер «Интера» Роберто Манчини критически отозвался о руководстве миланского клуба. 52-летний специалист покинул команду перед началом этого сезона.

«У «Интера» есть хорошие игроки, но не знаю, можно ли то же самое сказать о руководителях клуба. Там творится какой-то корпоративный хаос, руководство не может адаптироваться к ситуации. Я находился в самом центре этого хаоса с июля по август. Было сложно разобраться в происходящем.

Мне было сложно принять решение об уходе, я был расстроен. Я наделся вновь что-то выиграть с «Интером», но на это требовалось время», — цитирует Манчини Football Italia.
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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