Манчини: у «Интера» есть хорошие игроки, но там творится корпоративный хаос

Бывший главный тренер «Интера» Роберто Манчини критически отозвался о руководстве миланского клуба. 52-летний специалист покинул команду перед началом этого сезона.
«У «Интера» есть хорошие игроки, но не знаю, можно ли то же самое сказать о руководителях клуба. Там творится какой-то корпоративный хаос, руководство не может адаптироваться к ситуации. Я находился в самом центре этого хаоса с июля по август. Было сложно разобраться в происходящем.
Мне было сложно принять решение об уходе, я был расстроен. Я наделся вновь что-то выиграть с «Интером», но на это требовалось время», — цитирует Манчини Football Italia.