Уолкотт: сегодня на поле играли тени футболистов «Арсенала»

Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт поделился эмоциями после поражения команды от «Кристал Пэлас» (0:3) в матче 32-го тура чемпионата Англии.
«Думали, что смогли покинуть чёрную полосу после ничьей с „Манчестер Сити“ и победы над „Вест Хэмом“. Похоже, нам это просто казалось. Сегодня на поле играли тени футболистов „Арсенала“. В раздевалке каждый разочарован, разочарованы и болельщики, которых мы подвели. Мы выходим не для того, чтобы проигрывать, работаем на максимуме. Но сегодня этого не было. Нам остаётся лишь извиниться. У них было больше желания, и это чувствовалось с самого начала», — цитирует Уолкотта Sky Sports.