Таунсенд: после победы над «Арсеналом» не стоит зазнаваться

Полузащитник «Кристал Пэлас» Эндрос Таунсенд прокомментировал крупную победу над «Арсеналом» (3:0) в матче 32-го тура чемпионата Англии.
«Невероятная победа. Мы выходили на матч, будучи уверенными, что можем победить, так как ранее обыграли „Челси“. Нам пришлось попотеть. Знали, что можем поймать соперника на контратаке. Планировали доставлять мяч Бентеке, а дальше действовать по ситуации.
Не стоит зазнаваться, нужно сохранять правильный настрой на очередной матч. Теперь нужно постараться обыграть „Лестер“, чтобы улучшить наши шансы остаться в АПЛ», — приводит слова Таунсенда BBC.