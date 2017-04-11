Восемь голов было забито в первом тайме матча второй французской лиги

Хабиб Хабибу и Тома Эфестион вывели «Ланс» вперёд на 6-й и 24-й минутах соответственно, однако на исходе получаса игры «Аяччо» отыгрался усилиями Райана Фрикеша (29) и Жориса Сенати (32). В концовке первого тайма состоялись ещё три гола гостей — отличились Кевин Фортюн (35, с пенальти), Абдельрафик Жерар (39) и Тома Эстефион (45), а также один мяч провели хозяева — точный удар удался Марвину Гакпе (45+1).
Во втором тайме был забит лишь один мяч — дубль оформил Хабиб Хабибу (73, с пенальти).
На матче присутствовали 3624 болельщика. «Ланс» занимает 2-е место в турнирной таблице Лиги 2, «Аяччо» располагается на 14-й строчке.
Видео забитых мячей «Ланса» можно посмотреть в аккаунте клуба в «Твиттере».