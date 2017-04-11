Румменигге исключил возможность перехода Левандовского в «Реал»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге выразил уверенность, что нападающий команды Роберт Левандовски не перейдёт в мадридский «Реал». В последние годы немецкие и испанские СМИ неоднократно сообщали об интересе президента «Королевского клуба» Флорентино Переса к футболисту сборной Польши.
«Я никогда не произношу имя Левандовского в связи с «Реалом». Кроме того, мы с Пересом знаем, что есть и что невозможно сделать. Он знает, что мы не расстанемся с игроками, с которыми не хотим расставаться. «Реал» в таких вопросах не исключение. Элитные клубы уважают друг друга, зная, что невозможно делать», — цитирует Румменигге AS.