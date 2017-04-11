Широков: судьи не отворачивались от «Спартака»

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков после победы «Спартака» над «Уфой» со счётом 3:1 в гостевом матче 22-го тура РФПЛ прокомментировал назначение первого пенальти в пользу красно-белых в нынешнем сезоне.
«Судьи повернулись к «Спартаку» лицом? Они и не отворачивались. Раз не ставили пенальти раньше, значит, повода не было. Как появился – поставили. Никакого заговора против «Спартака» я в этом не видел. Зато теперь все выдохнули: наконец-то «Спартаку» дали пробить одиннадцатиметровый!
«Спартак» не расслабился в матче с «Уфой», это «Уфа» очень хотела сравнять счёт. Тем более футболисты Семака играли дома, что добавляло уверенности. А дальше, отыграв один мяч, «Уфа» почувствовала, что может и догнать соперника. Отсюда и ощущение, будто «Спартак» выпустил игру на какое-то время. Но расслабленности в действиях красно-белых, как это было туром ранее с «Оренбургом», я не заметил», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию разбора Широковым актуальных тем российского футбола по итогам 22-го тура РФПЛ читайте на «Чемпионате» в скором времени.