Роббен: в борьбе с «Реалом» «Баварии» нужны страсть и вера в свои силы

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен поделился ожиданиями от предстоящих матчей с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
«Нам придётся очень нелегко, речь идёт об одной из лучших команд мира с высококлассными футболистами. В борьбе с «Реалом» «Баварии» нужны страсть и вера в свои силы. Это очень важно. Нам нужно постараться навязать сопернику свой стиль игры. Должно быть видно с первых же секунд, что мы хотим одержать победу», — приводит слова Роббена AS.
Первая игра между «Баварией» и «Реалом» состоится 12 апреля на поле немецкого гранда, ответная – 18 апреля.