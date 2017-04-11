Широков: «Зенит» в матче с «Анжи» выглядел неубедительно

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился мнением о матче 22-го тура РФПЛ «Зенит» — «Анжи», состоявшемся 8 апреля и завершившемся со счётом 1:1.
«Зенит» еле ноги унёс на своём поле и по тому, как складывалась игра, он должен радоваться вырванной в меньшинстве ничьей. «Анжи» мог дважды в конце выходить вперёд – питерцы выглядели неубедительно в том матче. Что касается Паршивлюка и Яковлева – у ребят, видимо, в крови так ярко и вдохновенно играть против «Зенита».
Если говорить о ситуации с Шатовым и Смольниковым, то могу только догадываться о внутрикомандных делах в «Зените». Чтобы о чём-то говорить с точностью, нужно находиться внутри ситуации. Но со стороны у меня не возникает ощущения, что в раздевалке «Зенита» есть какие-то проблемы. После невыигранного матча на эмоциях сказать можно что угодно. Посмотрим, как футболисты «Зенита» будут вести себя в дальнейшем», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию разбора Широковым актуальных тем российского футбола по итогам 22-го тура РФПЛ читайте на «Чемпионате» в скором времени.