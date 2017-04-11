Дибала: наши отношения с Игуаином вне поля помогают нам и на поле

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала отметил, что у него полное взаимопонимание с форвардом «старой синьоры» Гонсало Игуаином. Кроме того, футболист сборной Аргентины подчеркнул, что забивать голы в Италии нелегко.
«В Италии команды продолжают обороняться, даже проигрывая со счётом 0:2. Чемпионат Италии отличается от Примеры и АПЛ. Мы с Игуаином всегда говорим, что недостаточно забивать один мяч. Наши отношения с Гонсало вне поля помогают нам и на поле. Такое впечатление, что мы с ним играем вместе уже пять лет. Я отлично понимаю его передвижения на поле», — цитирует Дибалу Marca.