Моуринью раскритиковал «Баварию» из-за покупки Саншеша

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подверг критике трансферную политику мюнхенской «Баварии». Критика португальского специалиста касается, в частности, покупки немецким грандом 19-летнего полузащитника Ренату Саншеша у лиссабонской «Бенфики». Саншеш в стане мюнхенцев не имеет соответствующей игровой практики.
«Молодые футболисты должны играть и развиваться. Одновременно ведущие клубы стремятся к большим победам, что несовместимо с прогрессом молодых. Такие игроки должны выступать в таких клубах, в которых могут прогрессировать. И не должны подвергаться высокому давлению. Саншеш – чемпион Европы в составе сборной Португалии и не играет в «Баварии» никакой роли», — цитирует Моуринью Manchester Evening News.
Саншеш был приобретён «Баварией» перед стартом текущего сезона за € 35 млн. По итогам 28 туров Бундеслиги Саншеш принял участие в 15 матчах, выйдя на поле в основном составе в 5 из них. Игрок не отметился голами и результативными передачами.