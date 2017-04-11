Венгер: я собираюсь исправить турнирное положение «Арсенала»

После поражения «Арсенала» в матче 32-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (0:3) главный тренер лондонцев Арсен Венгер заявил, что намерен исправить ту тяжелую турнирную ситуацию, в которой находятся «канониры».
«Я разочарован, но собираюсь всё исправить. Это тяжёлое поражение, и к тому же оно серьезно ухудшило наши шансы на попадание в топ-4. Я возглавлял „Арсенал“ на протяжении более чем 1000 игр, и подобная ситуация для нас непривычна. Нам нужно собраться, мы не должны принимать текущее положение дел», — приводит слова Венгера Belfast Telegraph.
«Арсенал» впервые в эпоху главного тренера Арсена Венгера проиграл четыре выездных матча подряд в АПЛ. В предыдущих выездных играх Премьер-лиги «канониры» уступили «Челси», «Ливерпулю» и «Вест Бромвич Альбион» (всем — со счётом 1:3). До этого подобное случалось в 1992 и 1995 годах.