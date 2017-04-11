Широков: не вижу для Сёмина проблемы в подготовке команды при плотном графике

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков прокомментировал слова наставника «Локомотива» Юрия Сёмина, назвавшего календарь РФПЛ неправильным и ненормальным.
«Сначала все просят увеличить количество матчей, а когда это происходит, начинаются жалобы: почему так часто играем? Людям нужно определиться – хотят они играть через два дня на третий или выходить на поле раз в месяц. Для такого опытного и повидавшего виды специалиста, как Юрий Сёмин, я вообще не вижу проблемы в подготовке команды при плотном графике.
А что касается неудобного для болельщиков времени матчей — согласен полностью. В этом вопросе нужно подстраиваться под публику, а не под желания клубов. Насколько я знаю, «Краснодар» всегда просит ставить свои матчи на время в первую очередь удобное для местного зрителя. Для них важно привлекать людей на трибуны», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию разбора Широковым актуальных тем российского футбола по итогам 22-го тура РФПЛ читайте на «Чемпионате» в скором времени.