Игуаин: «Барселона» была «не в себе» в первом матче 1/4 финала ЛЧ с «ПСЖ»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин сказал, что его клубу не стоит рассчитывать, что «Барселона» повторит ошибку, допущенную в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Тогда сине-гранатовые уступили французскому клубу 0:4 и затем лишь с большим трудом вышли в следующий раунд соревнования, одержав победу на «Ноу Камп» со счётом 6:1.
«Футбол так непредсказуем — команда, которую все списали со счетов, прошла в четвертьфинал. „Барса“ будет полна уверенности — в Париже они были явно «не в себе», и я не думаю, что это повторится вновь. В нашем поединке нам нельзя будет сбрасывать темп ни на минуту», — приводит слова Игуаина Daily Express.
Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» дома сыграет с «Барселоной», начнётся 11 апреля в 21:45 мск.