Дембеле: Тухель предоставляет мне полную свободу действий, когда я с мячом

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле отметил, что ему очень нравится работать под руководством главного тренера команды Томаса Тухеля. Футболист сказал, что Тухель предоставляет ему на поле свободу действий.
«Тренер всегда говорит, что я должен демонстрировать на поле свои игровые качества. Тухель предоставляет мне полную свободу действий, когда я с мячом. И это то, что необходимо мне. Естественно, оборонительными функциями я также занимаюсь», — цитирует Дембеле L'Equipe.
Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Дембеле заинтересована «Барселона». До перехода в немецкий клуб Дембеле, за которого заплатили € 15 млн, защищал цвета «Ренна». По итогам 28 туров чемпионата Германии он принял участие в 26 матчах, став автором 6 голов и 10 результативных передач.