Агент Левандовского обвинил игроков «Боруссии» Д в умышленном нанесении травм

Майк Бартель, агент нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского, обвинил футболистов дортмундской «Боруссии» в умышленном нанесении травм его клиенту в матче 28-го тура Бундеслиги. Играя на своем поле, «Бавария» победила со счётом 4:1. Сначала против Левандовского грубо сыграл защитник дортмундцев Марк Бартра, а затем Роберт столкнулся с голкипером Романом Бюрки, в результате чего повредил плечо. После этого поляк был заменён и может пропустить первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
«Создавалось такое впечатление, что «Боруссия» всеми средствами пыталась вывести Левандовского из игры», — цитирует Бартеля Bild.
Первая игра между «Баварией» и «Реалом» состоится 12 апреля на поле немецкого гранда, ответная – 18 апреля.