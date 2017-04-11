Хави уверен, что Дибала отлично подошёл бы «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», считает, что у нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы не было бы проблем с адаптацией к игре каталонской команды. «Барселона» заинтересована в услугах форварда сборной Аргентины, который в свою очередь не исключает смены клубной прописки по окончании текущего сезона.
«Дибала отлично вписался бы в игру «Барселоны», если принять во внимание футболистов команды. Он обладает большим талантом от бога и способен играть в составе любого гранда. В Италии Дибала играет на поле определяющую роль, что нелегко в такой команде, как «Ювентус», — приводит слова Хави Marca.