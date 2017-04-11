Цорк: слова агента Левандовского – полная чушь

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал слова Майка Бартеля, являющегося агентом нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского. Бартель, в частности, обвинил игроков «Боруссии» в умышленном нанесении травм его клиенту в матче 28-го тура Бундеслиги. Играя на своём поле, «Бавария» победила со счётом 4:1.
«Слова агента Левандовского – полная чушь. Да, Бюрки нарушил правила в борьбе с Левандовским. Однако мы, как всегда, пытались нейтрализовать Роберта честным путём», — цитирует Цорка интернет-издание Sport1.