«Дармштадт» объявил о подписании контракта с Гросскройцем

Бывший полузащитник «Штутгарта» Кевин Гросскройц подписал контракт с «Дармштадтом». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Контракт с хавбеком рассчитан до июня 2019 года.
В начале марта руководство «Штутгарта» приняло решение расстаться с 28-летним футболистом после драки в новом клубе. Так Гросскройц стал свободным агентом и 11 апреля бесплатно перешёл в «Дармштадт 98».
«Я с нетерпением жду, когда смогу сыграть за «Дармштадт». Главный тренер Торстен Фрингс убедил меня, что это правильный шаг. Как и во всех предыдущих командах, я буду делать всё, чтобы помочь клубу добиться успеха», — сказал Гросскройц.
После 28 туров «Дармштадт» занимает в чемпионате Германии последнее место.