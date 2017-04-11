Хунтелар: нынешний сезон будет для меня последним в «Шальке-04»

Нападающий «Шальке-04» Клас-Ян Хунтелар по окончании текущего сезона покинет немецкую команду. Голландский футболист недоволен тем, как обстоят у него дела в гельзенкирхенском клубе.
«Я не могу быть довольным тем, что происходит со мной в «Шальке». Мой контракт с клубом заканчивается, так что нынешний сезон будет для меня последним в «Шальке». Я не тот футболист, который с готовностью сидит на скамейке запасных. Ни один спортсмен высокого уровня не смиряется с этим. Почему я не имею игровой практики? Этот вопрос нужно задать тренеру. А для меня нет смысла вдаваться в детали», — приводит слова Хунтелара De Telegraaf.
По итогам 28 туров чемпионата Германии Хунтелар принял участие в 12 матчах, выйдя на поле в основном составе в 5 из них. Игрок стал автором 1 гола.