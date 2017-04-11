Тарханов: не вижу проблемы в плотном графике РФПЛ перед финалом Кубка России

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал календарь Премьер-Лиги перед финалом Кубка России 2 мая, в котором команда из Екатеринбурга сыграет с «Локомотивом». До решающего матча уральцам предстоят встречи в РФПЛ с «Томью» (16 апреля), «Зенитом» (22 апреля), «Спартаком» (25 апреля) и «Тереком» (29 апреля).
«У нас получается за 10 дней четыре игры из-за финала Кубка России, но не вижу в этом большой проблемы. Что поделать, если такой календарь? В европейских чемпионатах команды постоянно играют через два дня на третий. У нас все профессиональные футболисты и должны справляться. Это рабочий момент», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.