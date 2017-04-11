Участие защитника «Монако» Менди в матче с дортмундской «Боруссией» маловероятно

Защитник «Монако» Бенжамен Менди, скорее всего, не сыграет против дортмундской «Боруссии» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает Get Football News France.
Бенжамен Менди отправился с «Монако» в Дортмунд», но, по информации источника, у 22-летнего защитника травма бедра. Повреждение футболист получил в матче французской Лиги 1 с «Анже» (1:0). Участие Менди в сегодняшней встрече с «Боруссией» маловероятно.
Из-за воспалившегося аппендикса в Германию не полетел и Джибриль Сидибе.
Матч «Боруссия» Д — «Монако» состоится 11 апреля. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – 21:45 мск.
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