Мутко: в рамках волонтёрской программы поступило 177 тыс. заявок из 189 стран

В Российском государственном социальном университете в Москве презентовали программу обучения Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018. Председатель оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко рассказал, сколько всего поступило заявок в рамках волонтёрской программы. Для участия в Кубке конфедераций — 2017 было отобрано 5844 кандидата.
«Поздравляю вас, что влились в нашу команду — в лучшую команду волонтёров! Вы прошли большой путь. Вы стали частью самой большой в истории волонтёрской программы. Нам поступило 177 тыс. заявок из 189 стран мира! Волонтёр — это тот, кто первый встречает гостей, и последний, кто провожает, поэтому от вас зависит всё впечатление от турнира», — цитирует Мутко Welcome2018.