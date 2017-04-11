«Палермо» уволил главного тренера и спортивного директора

Руководство «Палермо» приняло решение уволить со своих постов главного тренера Диего Лопеса и спортивного директора клуба Никола Салерно.
«Благодарим их за всё, что они дали клубу. У нас долг перед нашими болельщиками и цветами нашего клуба. Нужно продолжать биться. У нас трудные времена, но мы делаем всё, чтобы исправить ситуацию. Я предложил игрокам дополнительные премии. Новым тренером будет Диего Бортолуцци, работавший в академии», — цитирует официальный сайт «Палермо» президента Пола Баккальини.
После 31 тура «Палермо» занимает в турнирной таблице Серии А 19-е место.