Марез: «Лестер» перед игрой с «Атлетико» не испытывает дополнительного давления

Полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Атлетико», который состоится 12 апреля.
«Мы уверены в себе. Конечно, нам всё-таки предстоит играть против «Атлетико», но мы будем стараться. «Лестер» хочет добиться хорошего результата. Никакого дополнительного давления нет, мы покажем свою игру, как мы привыкли. У нас нет цели, мы просто смотрим вперёд. Если мы выйдем дальше, значит, мы выйдем дальше, если нет, то нет», — цитирует Мареза пресс-служба УЕФА.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Лестер». Начало — 21:45 мск.
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