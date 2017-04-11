Дринкуотер: «Лестер» в матче с «Атлетико» не будет играть на ничью

Полузащитник «Лестер Сити» Дэниел Дринкуотер поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Атлетико», который состоится 12 апреля.
«Мы справились с задачей довольно хорошо. Это наш первый сезон в Лиге чемпионов. Не думаю, что многие верили в нас, но мы сумели проявить себя. Спасибо за это игрокам и тренерскому штабу. Чем дальше мы пройдём, тем лучше для нас. На данный момент у нас всё хорошо. Мы хотим пробиться в полуфинал. Не собираемся играть вничью или проигрывать. Надеемся, что у нас будет повод для празднования в ответном матче. Сейчас же мы отправляемся в Мадрид, чтобы получить необходимый нам результат. Надеемся, что сможем завоевать путёвку в полуфинал», — цитирует Дринкуотера пресс-служба УЕФА.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Лестер». Начало — 21:45 мск.
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