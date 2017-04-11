Сауль: тот, кто считает «Атлетико» фаворитом в матче с «Лестером», ошибается

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Лестер Сити», который состоится 12 апреля.
«Это сильный соперник. Команда, которая схожа с нами по стилю. Думаю, что это будет захватывающее противостояние равных соперников. Не стоит недооценивать «Лестер». Если кто-то считает, что мы явные фавориты, то он глубоко ошибается. Мы ведь имеем дело с действующим чемпионом Англии. «Лестеру» не хватало стабильности на внутренней арене в текущем сезоне, но это мощная команда, которая в Лиге чемпионов оставила не у дел «Севилью» и добралась до четвертьфинала», — цитирует Сауля пресс-служба УЕФА.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Лестер». Начало — 21:45 мск.
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