Калиниченко: у «Спартака» будет 3 центральных защитника. Он победит «Зенит» 2:1

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ, в котором красно-белые 16 апреля примут «Зенит».
«Игра против «Зенита» не самая важная в сезоне для «Спартака». Впереди ещё 7 туров и игры против ЦСКА и «Ростова». Надо двигаться от игры к игре. Если называть игру красно-белых фартовой, то пусть команде везёт до конца чемпионата России. Проблемы есть у обоих клубов, и это задача главных тренеров с ними разбираться. Мне кажется, что Массимо Каррера не будет менять схему после «Уфы» и его команда сыграет в три центральных защитника. Как показывает практика, он может выбрать схему как с тремя, так с четырьмя, так и с пятью защитниками. Каррера гибкий тренер.
Игра с «Зенитом» точно будет очень напряжённой. «Спартак» уже провёл несколько «валидольных» игр против команд из нижней части таблицы, и это напрягает. Питерский клуб имеет хороших исполнителей и организацию игры, она способна доставить серьёзные проблемы обороне «Спартака». Но обычно он начинается тогда, когда не ждёшь от условного «Оренбурга» два пропущенных мяча за три минуты. Ну а с «Зенитом» это будет не валидол, а ожидаемые проблемы.
Рискну и поставлю на победу «Спартака» со счётом 2:1», — сказал Калиниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.