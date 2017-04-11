Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Калиниченко: у «Спартака» будет 3 центральных защитника. Он победит «Зенит» 2:1

11 апреля 2017, вторник. 15:11. Футбол
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ, в котором красно-белые 16 апреля примут «Зенит».

«Игра против «Зенита» не самая важная в сезоне для «Спартака». Впереди ещё 7 туров и игры против ЦСКА и «Ростова». Надо двигаться от игры к игре. Если называть игру красно-белых фартовой, то пусть команде везёт до конца чемпионата России. Проблемы есть у обоих клубов, и это задача главных тренеров с ними разбираться. Мне кажется, что Массимо Каррера не будет менять схему после «Уфы» и его команда сыграет в три центральных защитника. Как показывает практика, он может выбрать схему как с тремя, так с четырьмя, так и с пятью защитниками. Каррера гибкий тренер.

Игра с «Зенитом» точно будет очень напряжённой. «Спартак» уже провёл несколько «валидольных» игр против команд из нижней части таблицы, и это напрягает. Питерский клуб имеет хороших исполнителей и организацию игры, она способна доставить серьёзные проблемы обороне «Спартака». Но обычно он начинается тогда, когда не ждёшь от условного «Оренбурга» два пропущенных мяча за три минуты. Ну а с «Зенитом» это будет не валидол, а ожидаемые проблемы.

Рискну и поставлю на победу «Спартака» со счётом 2:1», — сказал Калиниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Спартак Максим Калиниченко
Новости. Футбол
11 апреля 2017, вторник
15:11 Калиниченко: у «Спартака» будет 3 центральных защитника. Он победит «Зенит» 2:1
15:01 И. Суркис: «Динамо» К играло в Кропивницком на бетоне, но мы не жалуемся
14:56 Российская бригада арбитров во главе с Карасёвым рассудит «Аякс» и «Шальке»
14:41 Сауль: тот, кто считает «Атлетико» фаворитом в матче с «Лестером», ошибается
14:31 Дринкуотер: «Лестер» в матче с «Атлетико» не будет играть на ничью
14:18 Марез: «Лестер» перед игрой с «Атлетико» не испытывает дополнительного давления
14:00 В «Лужниках» завершена итоговая проверка
13:59 Гамейро может не сыграть против «Лестера»
13:58 «Арсенал» контактировал с наставником «Атлетика» Вальверде
13:55 Полузащитник «Лиона» Фекир: почему бы нам не выйти в финал ЛЕ и победить?
13:53 «Рединг» могут не пустить в АПЛ в случае продажи клуба китайским инвесторам
13:50 Мерино советует «Реалу» использовать против «Баварии» контратаки
13:41 «Палермо» уволил главного тренера и спортивного директора
13:30 Найнгголан отрицает, что перед игрой с Россией садился за руль в нетрезвом виде
13:18 Мутко: в рамках волонтёрской программы поступило 177 тыс. заявок из 189 стран
13:12 Участие защитника «Монако» Менди в матче с дортмундской «Боруссией» маловероятно
13:11 Тарханов: не вижу проблемы в плотном графике РФПЛ перед финалом Кубка России
13:02 Левандовски и Нойер перед игрой с «Реалом» работали в общей группе
13:01 Касемиро: желаю Хаби Алонсо всего наилучшего, кроме победы над «Реалом»
13:00 Хунтелар: нынешний сезон будет для меня последним в «Шальке-04»
13:00 Во Владимире перед матчем ПФЛ состоялась массовая драка
12:59 «Шахтёр» подписал контракт на пять лет с защитником «Черноморца» Хочолавой
12:35 Верратти: критикуйте меня за плохую игру, но не нужно лезть в личную жизнь
12:33 «Урал» продлит контракт с Павлюченко
12:16 Покинуть «Атлетико» и перейти в «Монако» Фалькао убедил князь Альбер II
12:13 Хаби Алонсо: «Реалу» повезло, что в его рядах есть такой игрок, как Касемиро
12:10 Черышев поддержал Росси, порвавшего крестообразные связки колена
12:09 Баженов: давно уже жду чемпионство «Спартака»
11:51 США, Канада и Мексика попросили ФИФА ускорить выбор хозяина ЧМ-2026
11:49 Нападающий «Боруссии» М Раффаэл выбыл до конца сезона
11:44 Экс-игрок сборной Аргентины: спрошу Симеоне, почему он отказывается от команды
11:42 Румменигге: Роналду, как и Герд Мюллер, живёт между раем и адом
11:37 Около 150 российских болельщиков получили запрет на посещение стадионов
11:33 «Дармштадт» объявил о подписании контракта с Гросскройцем
11:27 Рейнгольд: пенальти на Кутепове был высосан из пальца
11:16 Батленд провёл первый матч за «Сток Сити» спустя почти год отсутствия
11:13 Манучарян: я не приехал в «Урал» считать дни и получать деньги
11:04 Коутиньо: мы с Фирмино понимаем друг друга с полуслова
11:01 Кркич может продолжить карьеру в «Эспаньоле»
10:58 Тарханов: если Игнашевич хвалит «Урал», значит, мы это заслужили
10:40 Пиоли останется в «Интере», если клуб не договорится с Конте или Симеоне
10:39 Цорк: слова агента Левандовского – полная чушь
10:38 Хави уверен, что Дибала отлично подошёл бы «Барселоне»
10:36 «Лестер» подписал контракт с футболистом из 7-го английского дивизиона
10:31 Агент Левандовского обвинил игроков «Боруссии» Д в умышленном нанесении травм
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой клуб выйдет в Лигу Европы с четвёртого места в РФПЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+