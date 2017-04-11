Монтеро: Буффон за 14 лет не изменился, он не человек

Бывший защитник «Ювентуса» Паоло Монтеро в преддверии первого четвертьфинального матча между «Ювентусом» и «Барселоной» лестно отозвался о голкипере и капитане «старой синьоры» 39-летнем Джанлуидже Буффоне. Бывший футболист также вспомнил о четвертьфинале ЛЧ 2003 года, в котором туринцы по сумме двух матчей прошли каталонцев.
«Это была сложная игра против голландской «Барселоны», а не суперкоманды, как сейчас (в матче 2003 года в составе «Барселоны» играли четыре голландца. — Прим. «Чемпионата»). Тогда в первом матче Савиола сравнял счёт, и это был справедливый результат.
В ответном матче мы выложились полностью, к счастью на поле был Павел Недвед, а затем в овертайме забил Марсело Салаета. Команда не сдавалась и добилась победы.
Сегодня «Ювентус» столь же силён. Игуаин и Дибала могут забить в любой момент. Буффон такой же, каким был тогда, он не человек. Мы будем помнить его как лучшего вратаря всех времён.
Возможно «Барселона» в индивидуальном плане лучше, но мы — я говорю «мы», потому что я всегда буду «ювентином», — едины и каждый готов пожертвовать собой ради победы», — цитирует Монтеро Football Italia.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Барселона», который состоится 11 апреля. Начало — 21:45 мск.