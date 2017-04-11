Видич: в 35 лет уже подустал от футбола, а Ибрагимович продолжает наслаждаться

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич высоко оценил выступление форварда манкунианцев Златана Ибрагимовича в нынешнем сезоне.
«Всегда знал, что Ибрагимович является топ-футболистом. Играл против его клубов несколько раз. За свою карьеру Златан выиграл много трофеев и забил много мячей, поэтому не удивился его результативности и в «МЮ». Но в 35 лет быть готовым принимать участие в каждом матче… Английский футбол отличается, однако Ибрагимович быстро адаптировался и проводит стабильный сезон на своём уровне, так что я впечатлён.
Когда тебе 35 лет, всё не так просто. Мне самому 35, и, честно говоря, я уже немного подустал от футбола, мне требуется время на отдых, а Ибрагимович, кажется, продолжает наслаждаться игрой и хорошо себя чувствует», — цитирует Видича пресс-служба «МЮ».
В текущем сезоне Ибрагимович забил 26 голов в 41 матче за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.