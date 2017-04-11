Сауль: Торрес каждый день приходит на тренировку заранее и лучится энергией

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес отметил профессионализм своего 33-летнего партнёра Фернандо Торреса. Опытный форвард, который является воспитанником «матрасников», вернулся в клуб в 2015 году, проведя восемь лет в Англии и Италии.
«Фернандо — кумир. Когда клуб подписывает такого игрока, тебя тянет подумать: „Это же Фернандо Торрес, он выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, чемпионат мира и два чемпионата Европы. Кучу всего выиграл. Он пришёл доигрывать, не напрягаться и жить в своё удовольствие. Он столько достиг, что никаких амбиций у него не осталось“. А потом была его первая тренировка, и он всех сделал. И ты видишь, как каждый день он приходит заранее на тренировку, с хорошим настроем, весь лучится энергией, тренируется в охотку и работает на совесть вне зависимости от того, попадёт он в состав или нет. Он воплощает все ценности «Атлетико», — цитирует Сауля пресс-служба УЕФА.